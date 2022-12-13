Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности

В Кремле рассказали о контактах с Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху.

Россия выполняет функции международного посредника по Нагорному Карабаху, поэтому ожидает от Армении и Азербайджана сдержанности в региональном конфликте. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами в Москве сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что Кремль продолжит контакты с Баку и Ереваном. В частности, недавно главе государства удалось побеседовать с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находился на параде в честь Дня Победы на Красной площади. Также общение ведется и с азербайджанской стороной.

Россия продолжит выполнять свои функции, которые предусмотрены в соответствии с трехсторонними документами. Мы, конечно же, ожидаем от сторон сдержанного подхода и призываем не применять каких-либо действий, которые могли бы привести к росту напряженности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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