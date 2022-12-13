В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на завтраке 9 мая

Дмитрий Песков ответил на слова о возможном нездоровье белорусского лидера.

Неучастие главы Белоруссии Александра Лукашенко в неформальном завтраке 9 мая в Кремле было связано с необходимостью отъезда иностранного гостя в Минск на мероприятия. Оказалось, что ситуация не была связана с состоянием здоровья политика. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации пр президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник напомнил СМИ о том, что в столице соседнего государства проводились мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы.

Как вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы, и мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Александр Лукашенко присутствовал на Параде Победы в Москве 9 мая, но затем политика не было на неформальном завтраке, который проводился с руководителям государств Содружества Независимых государств в Кремле.

Песков назвал "пагубной линией" приписывание победы во Второй мировой войне США.

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