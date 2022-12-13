В Кресле отреагировали на слова Карин Жан-Пьер.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал пагубной линией американскую риторику со стороны администрации в Вашингтоне о том, что победа над фашизмом во Второй мировой войне произошла благодаря США и их международным союзникам при одновременном замалчивании роли в этом событии Советского Союза. В Кремле оценили слова официального представителя Белого дома Карин Жан-Пбер.

Нет, это никоим образом не забывчивость. Это, к сожалению, достаточно пагубная линия... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль отфиксировал реакцию США на заявление из Киева о готовности "убивать россиян".

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