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Песков назвал "пагубной линией" приписывание победы во Второй мировой войне США

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В Кресле отреагировали на слова Карин Жан-Пьер.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал пагубной линией американскую риторику со стороны администрации в Вашингтоне о том, что победа над фашизмом во Второй мировой войне произошла благодаря США и их международным союзникам при одновременном замалчивании роли в этом событии Советского Союза. В Кремле оценили слова официального представителя Белого дома Карин Жан-Пбер.

Нет, это никоим образом не забывчивость. Это, к сожалению, достаточно пагубная линия...

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля 

Кремль отфиксировал реакцию США на заявление из Киева о готовности "убивать россиян".

Фото и видео: Telegram  / СМОТРИ

Теги: белый дом, вторая мировая война, дмитрий песков, карин жан-пьер, кремль, ссср
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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