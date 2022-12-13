Кремль отфиксировал реакцию США на заявление из Киева о готовности "убивать россиян"

Кремль зафиксировал, что от коллективного Запада не последовало реакции на слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских, которая соответствовала бы чудовищности этого официального заявления. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге со СМИ сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник отреагировал на вопрос о том, получала ли Москва какие-то сведения от столиц мира по поводу терактов, которые произошли накануне Дня Победы.
Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц, если я не ошибаюсь. Мы слышали ответ представителя госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово "осуждение" не прозвучало, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что Кирилл Буданов в интервью Yahoo News в мае текущего года заявил о том, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".Таким образом иностранный эксперт ответил на вопрос новостного портала о возможной причастности Киева к убийству российского политолога и журналистки Дарьи Дугиной.
Песков не стал комментировать переговоры по зерновой сделке в Стамбуле.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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