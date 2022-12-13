Песков не стал комментировать переговоры по зерновой сделке в Стамбуле

В Кремле призвали дождаться итогов встречи в Турции.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков отказался от комментариев насчет переговоров по зерновой сделке, которые состоятся 10-11 мая в Стамбуле. В рамках выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ чиновник предложил дождаться результатов мероприятия. Таким образом в Кремле оценили вопрос о перспективах продления и развития черноморской инициативы.

Не будем ничего комментировать. Ведется работа. Наша позиция хорошо известна и специалистам, и неспециалистам. Она последовательна, наши интересы всеми признаются, и необходимость выполнения той части сделки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в Анкаре ранее говорилось о том, что переговоры между РФ, Украиной, Турцией и ООН по вопросам продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашения по поставкам зерна и удобрений продлятся в столице Турции два дня,. Однако ключевым днем общения между сторонами договора станет 11 мая.

Песков заявил, что контакты РФ и США продолжатся для обеспечения российских интересов.

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