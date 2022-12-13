Песков заявил, что контакты РФ и США продолжатся для обеспечения российских интересов

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире путине Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжатся для обеспечения безопасности российских национальных интересов, несмотря на недавние атаки беспилотников на Кремль. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ. При необходимости власти страны будут продолжать держать связь с коллегами из США.
Безусловно, возможно...Любые контакты возможны. И для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться при необходимости.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков не стал анонсировать встречу Пашиняна и Путина на следующей неделе.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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