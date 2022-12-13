Песков не стал анонсировать встречу Пашиняна и Путина на следующей неделе

В Кремле рассказали о том, что вопрос еще находится на обсуждении

Официальный представитель российской администрации при президенте страны Дмитрий Песков не стал анонсировать встречу армянского премьер-министра Никола Пашиняна и Владимира Путина на следующей неделе. Представители СМИ попросили чиновника прокомментировать слова главы армянского правительства во время его рабочего визита в Прагу о том, что он планирует увидеться с лидером России в Москве. В Кремле заметили, что подобные мероприятия еще "обсуждаются".

Пока не будем забегать вперед, определенные планы обсуждаются. По мере того как обсуждения будут финализированы, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков не стал комментировать заявления Пригожина о выходе "Вагнера" из Артемовска.

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