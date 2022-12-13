Песков не стал комментировать заявления Пригожина о выходе "Вагнера" из Артемовска

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам сообщения основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о планах боевого подразделения передать позиции в городе Артемовске войскам министерства по обороне. Информацию СМИ попросили чиновника оценить в рамках регулярного телефонного брифинга.
Да, разумеется, мы видели его в средствах массовой информации, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что Евгений Пригожин сообщил в видеозаявлении о том, что до 9 мая подразделения "Вагнера" будут оставаться на позициях в городе Артемовске, однако затем бойцы "выйдут в тыловые лагеря" ради "зализывания ран" и сохранения личного состава частной военной компании "Вагнер". Основатель ЧВК рассказал об острой нехватке боеприпасов и потребовал от министерства по обороне обеспечить группировку снарядами. Пригожин пояснил, что из-за отсутствия боеприпасов потери группировки в регионе СВО растут с геометрической прогрессией с каждым днем.
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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