Песков не стал комментировать заявления Пригожина о выходе "Вагнера" из Артемовска

В Крем ле не стали реагировать на новое видеообращение главы ЧВК "Вагнер".

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам сообщения основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о планах боевого подразделения передать позиции в городе Артемовске войскам министерства по обороне. Информацию СМИ попросили чиновника оценить в рамках регулярного телефонного брифинга.

Да, разумеется, мы видели его в средствах массовой информации, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Евгений Пригожин сообщил в видеозаявлении о том, что до 9 мая подразделения "Вагнера" будут оставаться на позициях в городе Артемовске, однако затем бойцы "выйдут в тыловые лагеря" ради "зализывания ран" и сохранения личного состава частной военной компании "Вагнер". Основатель ЧВК рассказал об острой нехватке боеприпасов и потребовал от министерства по обороне обеспечить группировку снарядами. Пригожин пояснил, что из-за отсутствия боеприпасов потери группировки в регионе СВО растут с геометрической прогрессией с каждым днем.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ