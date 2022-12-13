Песков: атака киевских беспилотников на Кремль сейчас расследуется

В Кремле рассказали, что расследованием ситуации занимается СК РФ.

Меры безопасности в Кремле будут дополнительно усилены после инцидента с украинскими беспилотниками в Москве. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимир Путин Дмитрий Песков. Чиновник рассказал о том, что в администрации и так "все усилено", так как власти страны готовятся к проведению торжественного парада в честь Дня Победы.

Разумеется, все будет усилено.... это тема для глубокого анализа специалистов... Они сделают свою работу В целом, естественно, резиденция президента охраняется. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле пояснили, что в настоящее время проводится тщательное расследование инцидента с иностранными дронами. Вопросом занимается следственный комитет. Сроки работы специалистов будут зависеть от надзорного ведомства. Дмитрий Песков призвал задавать вопросы о том, когда будут результаты расследования, в СК РФ. На текущий момент чиновник считает, что киев не мог принять решение об отправке беспилотников на Кремль без согласия на это со стороны Вашингтона.

Россия заинтересована в соблюдении зерновой сделки, заявил Песков.

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