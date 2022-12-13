Россия заинтересована в соблюдении зерновой сделки, заявил Песков

Дмитрий Песков сообщил о продолжении контактов с ООН.

Кремль заинтересован в соблюдении условий зерновой сделки, но не будет делать ничего, что противоречит национальным интересам страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что контакты с делегацией ООН продолжаются.

Мы заинтересованы, в том, чтобы условия этой сделки соблюдались, чтобы были выполнены договоренности. Контакты на этот счет продолжаются, большего сказать невозможно. ...Очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратное. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос СМИ о том, обсуждается ли расширение формата международных переговоров по черноморской инициативе и включения стран, которые заинтересованы в российской сельскохозяйственной продукции.

В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ