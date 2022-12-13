В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков, говоря про инициативу депутатов Государственной Думы о запрете в стране полеты дронов на 9 мая, заявил о том, что это решение целиком и полностью остается прерогативой специальных служб РФ. Соответствующее мнение чиновник из Кремля огласил перед СМИ в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге. Он ответил на вопрос журналистов о том, считают ли власти Москвы о возможности такого запрета для БПЛА в День Победы.
Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы, именно они занимаются обеспечиванием безопасности и охраной правопорядка, это целиком и полностью их прерогатива.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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