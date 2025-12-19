Норвежских спортсменов не ограничат в общении с россиянами на Играх-2026

Норвежский олимпийский комитет заявил, что спортсмены свободны в выражении своих взглядов.

Норвежские спортсмены не получат от своего Олимпийского комитета каких-либо специальных указаний по поводу общения с российскими атлетами на зимних Играх 2026 года в Италии. Об этом заявил глава подразделения Олимпийского комитета Норвегии (НИФ) по развитию элитных видов спорта Торе Эвребе, передаёт портал Sport24.

Норвежская олимпийская федерация придерживается решений и правил, установленных международными спортивными организациями. Норвежские спортсмены всегда свободны в выражении своих взглядов и мнений — без каких-либо ограничений. Торе Эвребе, глава подразделения Олимпийского комитета Норвегии (НИФ) по развитию элитных видов спорта

Таким образом, НИФ предоставляет своим атлетам полную свободу действий в вопросах коммуникации с российскими коллегами, которые, согласно текущим решениям Международного олимпийского комитета (МОК), смогут принять участие в Играх-2026 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, без флага и гимна.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д"Ампеццо. Ранее ряд стран, включая Великобританию и США, уже заявляли, что их спортсмены будут самостоятельно решать, как взаимодействовать с нейтральными участниками из России и Белоруссии.

Фото: Pixabay