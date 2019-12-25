Стал известен девиз зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом рассказали журналистам представители официального организационного комитета. В пресс-службе презентовали фразу: "Вместе ради общего будущего". Под данным лозунгом будет проводиться зимняя Олимпиада в Китае в 2022 году. Эксперты определились с цитатой в контексте глобальных ответных мер на пандемию коронавируса.
"Вместе ради общего будущего" - это позиция, инициатива и план действий, отстаивающие стремление к достижению общей цели. Единство, мир, прогресс и терпимость - это пропаганда олимпийского духа, выражающая общее желание всего мира работать вместе во имя лучшего будущего.
пресс-служба оргкомитета ОИ-22 в Пекине
Напомним, что Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. В общей сложности будет разыграно 109 комплектов медалей.
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Фото: Pixabay.com
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