Российская синхронистка показала эмоции от подаренного за золото Олимпиады BMW

Мария Шурочкина показала подаренную иномарку за победу на Олимпиаде.

Российская синхронистка Мария Шурочкина показала эмоции от подаренного автомобиля BMW X5. Транспортное средство спортсменка получила в качестве государственной награды за завоеванную золотую медаль на летней Олимпиаде в Токио. Девушка разместила в социальной сети Instagram видео, на котором показана новая машина.

Шурочкина села за руль авто и показала, как едет за рулем "БМВ". На данный момент иномарка остается без зарегистрированных номеров. Спортсмена заметила, что в водительском кресле такой дорогостоящей машины возникает "царственное настроение".

Напомним, что Россия предоставила членам сборной, ставшим чемпионами и призерами Олимпиады в Токио, автомобили. Золотые медалисты получили BMW X5. СТоимость автомобиля начинается от 5,9 млн рублей. Шурочкина стала лучшей в групповых упражнениях.

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Фото и видео: Instagram / mashuniashura