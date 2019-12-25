Путин: судьи должны были объяснить оценки по художественной гимнастике на Олимпиаде

Глава РФ прокомментировал ситуацию с гимнастикой в стране.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что судьи должны были объяснить оценки по художественной гимнастике на Олимпиаде. Глава РФ иронично заметил, что не понимает, почему арбитры не показали принцип выставления баллов, ведь Олимпиада - это не военные учения. Политик заметил на торжественной церемонии, что РФ сохраняет за собой лидерство по данному виду спорта. Такое мнение глава государства высказал во время вручения в Кремле государственных наград призерам Летних Игр в Токио.

Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем. Владимир Путин, президент РФ

Путин вспомнил, что на подсчет баллов россиянок у судей ушло шесть минут. В обычном случае подсчет длится не более двух минут, после чего собираются протоколы. Президент призвал спортсменок не отчаиваться и выразил уверенность в том, что "крепче будем".

Путин рассказал, как сломанный на тренировке нос побудил его уйти из бокса в борьбу.

Фото: Kremlin.ru