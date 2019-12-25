Глава РФ вспомнил о своих первых шагах в спорте.

Российский президент Владимир Путин рассказал, как сломанный на тренировке нос побудил его уйти из бокса в борьбу. В рамках программы "Москва. Кремль. Путин", показанной в эфире телеканала "Россия-1", глава государства вспомнил о своем спортивном прошлом. О событиях он рассказал в беседе с олимпийскими чемпионами, вернувшимися из Токио.

Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос. Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан. Владимир Путин, президент РФ

Политик объяснил, что рос в обычной семье и практически "жил во дворе". Именно поэтому Путин решил не обращаться за помощью к врачам после травмы, хотя до носа было невозможно коснуться без боли. После того, как нос зарос, будущий президент решил отдать предпочтение другому виду физической активности.

Напомним, что Владимир Путин - мастер спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо. В 2013 году ему присудили почетный девятый дан в корейском боевом единоборстве тхэквондо. С ноября 2014 года "Кекусин-кан каратэ-до" присвоила политику восьмой дан "Кекусин-кан".

Путин открыл мемориал Александру Невскому на берегу Чудского озера.

Фото: Kremlin.ru