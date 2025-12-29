  1. Главная
Сегодня, 15:52
73
По Заневскому поселению проехался кортеж с Дедом Морозом и Снегурочкой

Для жителей и гостей Кудрово была подготовлена развлекательная программа.

Волшебный кортеж с Дедом Морозом и Снегурочкой проехал по всему Заневскому городскому поселению – Суоранда, Янино, Заневка – финальной остановкой стал Парк "Оккервиль".

Хоть погода и не удалась, настроение испортить не смогла. Для гостей и жителей Кудрово подготовили такую программу, что было невозможно ни замерзнуть, ни заскучать. Любимые песни, зажигательные танцы, выступления воспитанников местного центра культуры и не только.

Уйти с пустыми руками было сложно – мастера и предприниматели со всего поселения представили свои лучшие товары: от игрушек ручной работы и сладких пряников до изящных изделий из кожи и дерева.

Поздравляю с Новым Годом жителей Кудрово и всего Заневского поселения! Счастья, здоровья, успехов в следующем году! Всего хорошего вам!

Дед Мороз

Видео: Piter.tv

Теги: дед мороз, кудрово, снегурочка, янино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

