Один из них не смог спастись и утонул.

Двое мужчин провалились под лед на востоке Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на Кошачьем пруду. Мужчины решили срезать путь через лед пруда, однако одни из них провалился в воду. Второй пытался ему помочь, но также упал. Им пытались помочь прохожие и рабочие, бросив потерпевшим строительную трубу. Один мужчина смог зацепиться за нее. Второй не успел спастись и утонул. Его тело искали несколько часов. Выжившему пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени полиция выявила на стройках 68 нарушителей миграционного законодательства.

Видео: Telegram / 112