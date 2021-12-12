В отношении семи нелегалов вынесены постановления об их выдворении за пределы России.

В Тюмени полиция выявила на стройках 68 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Среди выявленных в результате рейдов нелегальных мигрантов 32 человека при прохождении миграционного учета предоставили ложные сведения о месте своего фактического пребывания в РФ. Кроме того, 11 иностранцев осуществляли трудовую деятельность без патента, а 25 приезжих нарушили правила въезда и режим пребывания на территории страны. В отношении семи нелегалов вынесены постановления об их выдворении за пределы России.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане задержали подозреваемых в мошеннических действиях под видом оказания медицинских услуг.

Видео: УМВД по Тюменской области.