В Татарстане задержали подозреваемых в мошеннических действиях под видом оказания медицинских услуг

Предварительно от противоправной деятельности злоумышленников пострадали более 50 человек.

В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в мошеннических действиях под видом оказания медицинских услуг. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, организатор криминальной схемы вместе ссообщниками организовал в Казани несколько косметологических клиник, в которые приглашались граждане для прохождения бесплатной диагностики организма. Пациентам сообщали о якобы обнаруженных серьезных заболеваниях и предлагали пройти комплекс платных лечебных процедур, а тех, у кого не было необходимой суммы, убеждали офорить рассрочку.

Предварительно от противоправной деятельности злоумышленников пострадали более 50 человек. Общий ущерб составил более 50 млн рублей. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали четверых мужчин. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция пресекла хищение 1,2 млн рублей у жительницы Подмосковья.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА