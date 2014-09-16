По данным следствия, задержанный злоумышленник исполнял роль курьера телефонных аферистов.

Полиция пресекла хищение 1,2 млн рублей у жительницы Подмосковья. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, задержанный злоумышленник исполнял роль курьера телефонных аферистов. О его противоправной деятельности узнали от другой жертвы обмана, у которой он забрал 600 тысяч рублей. Отмечается, что пенсионерке позвонили мнимые работники Комитета банковского надзора и сотрудники правоохранительных органов, которые убедили ее обналичить деньги, а затем передать их курьеру для зачисления на так называемый "безопасный счет".

Задержанным оказался 20-летний приезжий из Забайкальского края. Возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в России пресекли незаконный оборот сильнодействующих веществ.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА