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В России пресекли незаконный оборот сильнодействующих веществ

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Ирина Волк раскрыла подробности работы МВД и ФСБ в столице.

Российские правоохранительные органы пресекли незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере.  Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях. В полиции уточнили, что во время обысков в столичном регионе  оперативниками изъято порядка 4,5 тысячи упаковок различных препаратов, денежные средства в рублях, транспортные средства и документы. Общая сумма найденной иностранной денежной массы эквивалентна 80 миллионам рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ. Двое подозреваемых отправлены под домашний арест.

"Мы занимаемся импортозамещением", – так прокомментировал свою деятельность задержанный оперативниками 41-летний житель Подмосковья.

пресс-служба МВД РФ

В полиции указали на то, что фигурант расследования не упомянул о том, что речь идет про запрещенные к свободному обороту вещества. 

В Москве перед судом предстанут обвиняемые в многомиллионном хищении денежных средств дистанционным способом.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, мвд, сильнодействующие вещества
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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