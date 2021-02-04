Комтранс Петербурга возьмет на себя полномочия по администрированию нарушений правил использования СИМ

Об этом заявил председатель ведомства Валентин Енокаев.

Комитет по транспорту Петербурга может взять на себя полномочия по администрированию нарушений правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, ссылаясь на его председателя Валентина Енокаева.

По ПДД СИМ должны передвигаться по тротуарам, но в историческом центре Петербурге тротуары могут быть слишком узкими, а расширить их в силу охранного статуса нельзя. Это одна проблематика. Другая – в самих поездках. Мы видим два вида поездок: последней мили и для развлечения. В последнем случае поездки эмоциональные, и как раз они, в основном, приводят к нарушениям. Для максимального повышения уровня безопасности передвижения на самокатах нам представляется правильным регулировать не сами СИМ, а кикшеринг в целом. Важна верификация через банковские приложения либо через портал госуслуг, страхование, сквозная блокировка нарушителей и т. д. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Эффективность регулирования этого вопроса на уровне городского правительства доказала, в том числе, практика введения полного запрета движения СИМ в период проведения крупных мероприятий. Напомним, ограничения действовали на Петербургском международном экономическом форуме, Военно-Морском салоне, Петербургском международном юридическом форуме, также они ожидаются и в день "Алых парусов".

Ранее в Петербурге открыли Школу вождения кикшеринга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)