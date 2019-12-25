В Петербурге открыли Школу вождения кикшеринга

Пройти обучение в школе может любой желающий старше 18 лет.

В Петербурге состоялся запуск образовательного проекта по правилам безопасности езды на средствах индивидуальной мобильности от сервиса аренды самокатов Яндекс Go. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В рамках "Школы вождения" проходят регулярные бесплатные занятия, посвященные ПДД на самокатах и общей культуре вождения в городе. Пройти обучение в школе может любой желающий старше 18 лет. Такое ограничение аналогично возрастному порогу, после которого самокат можно брать в аренду в кикшеринге.

Курс состоит из теоретической и практической части:

– теоретический курс о ПДД для СИМ,

– специальные практические упражнения: "лежачий" полицейский, пешеходный переход, "змейка", а также парковка самоката в соответствии с ПДД.

Школа работает в выходные дни по постоянному расписанию, которое публикуется сервисом внутри приложения и в соцсетях заранее.

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Фото: Комитет по транспорту