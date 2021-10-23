"Культурная столица — катает культурно": Юрент запустил социальную кампанию по ПДД в Санкт-Петербурге

Фиолетовые плакаты иллюстрируют семь основных правил ПДД, актуальных во время езды на самокате: управление транспортом только совершеннолетними, важность правильной парковки, запрет на езду в нетрезвом состоянии, езду вдвоем, преимущество пешеходов на тротуарах и запрет сигналить людям в спину, а также необходимость спешиваться на пешеходных переходах и при выезде из дворов.
Лозунг кампании "Культурная столица — катает культурно" призывает пользователей соблюдать правила дорожного движения для своей безопасности и безопасности других участников движения.
Социальная кампания приурочена к "Году безопасного самоката", объявленному Юрент на сезон 2024 года. В рамках этой стратегии компания проводит ряд мероприятий для повышения безопасности поездок. Подробности о "Годе безопасного самоката" доступны на сайте сервиса.
Фото: МТС Юрент
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