"Культурная столица — катает культурно": Юрент запустил социальную кампанию по ПДД в Санкт-Петербурге

Сервис кикшеринга Юрент начал социальную кампанию в Петербурге, чтобы подчеркнуть важность соблюдения правил дорожного движения для пользователей средствам индивидуальной мобильности (СИМ).

Фиолетовые плакаты иллюстрируют семь основных правил ПДД, актуальных во время езды на самокате: управление транспортом только совершеннолетними, важность правильной парковки, запрет на езду в нетрезвом состоянии, езду вдвоем, преимущество пешеходов на тротуарах и запрет сигналить людям в спину, а также необходимость спешиваться на пешеходных переходах и при выезде из дворов.

Лозунг кампании "Культурная столица — катает культурно" призывает пользователей соблюдать правила дорожного движения для своей безопасности и безопасности других участников движения.

Социальная кампания приурочена к "Году безопасного самоката", объявленному Юрент на сезон 2024 года. В рамках этой стратегии компания проводит ряд мероприятий для повышения безопасности поездок. Подробности о "Годе безопасного самоката" доступны на сайте сервиса.

Фото: МТС Юрент