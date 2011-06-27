Петербуржцы смогут бронировать самокаты через приложение Яндекс Go

Модель самокатов – Ninebot Max Plus. Все они оснащены держателем для телефона с беспроводной зарядкой.

28 апреля на улицах Петербурга появились жёлтые электросамокаты Яндекс Go. Они стали доступны для проката, петербуржцы могут забронировать их в одноименном приложении в разделе "Город" по фиксированному или поминутному тарифу.

Всего за пару лет самокаты превратились из модного развлечения в полноценный городской транспорт. Всё больше людей выбирает их как сезонное дополнение к привычному транспорту, поэтому компания решила ввести сервис аренды самокатов в городе, пояснили в Яндексе.

О тарифах и опциях

У самокатов есть два тарифа – Фикс и Поминутный.

Тариф Фикс работает практически так же, как для поездок в такси. Пользователь выбирает точку старта, пункт назначения, и алгоритмы сразу рассчитывают финальную стоимость поездки. В пути можно воспользоваться навигатором в приложении, который построит маршрут, обходя проезжую часть и, по возможности, лестницы.

Самокаты стали все больше использоваться в качестве транспорта "последней мили". Мы видим это на примере пользователей, которые предпочитают добираться, например, от метро до работы или дома на самокате, и на примере курьеров, которые все чаще используют электросамокаты для доставки заказов. Для таких поездок мы сделали тариф Фикс. В нём финальная стоимость видна сразу после ввода пункта назначения. В России такой тариф пока есть только у нас. Мы верим, что со временем этот подход должен стать стандартом рынка, как это произошло в Яндекс Такси и Драйве. Леонид Ясиновский, руководитель сервиса Самокатов в Яндекс Go

Поминутный тариф работает иначе — стоимость поездки в нем складывается из цены за старт (50 рублей) и за минуту в пути (5 рублей). Это оптимальный вариант для тех, кто хочет просто покататься по городу.

Забронировать самокаты можно не только для себя, но и для друзей. Сделать это может один человек — приложение позволяет оставить привязать несколько самокатов к одному аккаунту. Также сервис предоставляет льготные условия аренды самокатов для курьеров. Для них одна минута поездки будет стоить 1 рубль, а старт поездки — бесплатный.

Также подключить опцию "Самокаты" можно в подписку Яндекс Плюс — и не платить 50 ₽ за старт в любом тарифе, даже в групповой поездке. Для подписчиков также увеличено время бесплатного ожидания — до 15 минут, и кешбэк баллами — до 10%

Для всех подписчиков Плюса первый месяц Опции бесплатно, далее — 399 ₽ в месяц.

Где брать самокаты?

Самокаты стоят на специальных парковках по всему городу. Вот полная география мест, где они будут доступны. Кроме того, увидеть точку расположения забронированного самоката можно будет в приложении.

Технологии и безопасность

Модель самокатов – Ninebot Max Plus. Все они оснащены держателем для телефона с беспроводной зарядкой. Ее ресурсов хватает на то, чтобы за одну получасовую поездку восстановить заряд смартфона на 40%. Сам же самокат может проехать безостановочно около 90 км, то есть быть в дороге в течение 5 часов. После этого ему понадобится подзарядка. О снижающемся заряде батареи пассажира предупредит система голосом помощника Алисы.

Также устройство самокатов предусматривает умный безопасный режим в зонах повышенной проходимости. В парках и в других людных местах они автоматически плавно снижают скорость до 15, 10 или 6 км/ч. При этом места, где на самокатах ездить запрещено, например, Дворцовую площадь или Адмиралтейскую набережную нужно будет проходить пешком. Самокат автоматически определит положение на карте и снизит или вовсе отключит скорость.

Фото: предоставлено пресс-службой Яндекс Go