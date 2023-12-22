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Петербуржцам напомнили правила безопасности при поездке на самокате
Сегодня, 10:22
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Петербуржцам напомнили правила безопасности при поездке на самокате

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Во время поездки нужно сосредоточиться на дороге:  убрать телефон и наушники, смотреть по сторонам, соблюдать дистанцию и быть внимательным.

Сезон управления средствами индивидуальной мобильности открыт.  В Городском центре медицинской профилактики напомнили петербуржцам правила безопасности для самокатчиков. 

Перед поездкой необходимо проверять исправность самоката перед поездкой: передний и задний тормоз, руль, колёса. Во время движения важно занять устойчивую позицию и держать руль двумя руками. На самокате может находиться только один человек.  Лучше кататься по велодорожкам. Вставать на самокат можно только в трезвом состоянии. Важно спешиваться на пешеходных переходах. Во время поездки нужно сосредоточиться на дороге:  убрать телефон и наушники, смотреть по сторонам, соблюдать дистанцию и быть внимательным.

Ранее мы писали, что в Петербурге прокатные электросамокаты хотят оснастить номерами.

Фото: Piter.tv

Теги: правила безопасности, самокаты, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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