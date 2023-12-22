Петербуржцам напомнили правила безопасности при поездке на самокате

Во время поездки нужно сосредоточиться на дороге: убрать телефон и наушники, смотреть по сторонам, соблюдать дистанцию и быть внимательным.

Сезон управления средствами индивидуальной мобильности открыт. В Городском центре медицинской профилактики напомнили петербуржцам правила безопасности для самокатчиков.

Перед поездкой необходимо проверять исправность самоката перед поездкой: передний и задний тормоз, руль, колёса. Во время движения важно занять устойчивую позицию и держать руль двумя руками. На самокате может находиться только один человек. Лучше кататься по велодорожкам. Вставать на самокат можно только в трезвом состоянии. Важно спешиваться на пешеходных переходах. Во время поездки нужно сосредоточиться на дороге: убрать телефон и наушники, смотреть по сторонам, соблюдать дистанцию и быть внимательным.

Ранее мы писали, что в Петербурге прокатные электросамокаты хотят оснастить номерами.

Фото: Piter.tv