Спрос на аренду электросамокатов в Петербурге вырос до 65% за год

К моменту завершения сезона в городе насчитывалось 45 тысяч таких устройств.

Количество поездок на арендованных электросамокатах в Петербурге в 2024 году увеличилось на 30-65%. Однако введение дополнительных ограничений на использование этого вида транспорта со стороны городского правительства привело к снижению показателей. Об этом сообщили "Ведомости Северо-Запад".

Согласно данным сервиса "Яндекс Go", число поездок на самокатах возросло на 65% по сравнению с показателями 2023 года, тогда как в "МТС Юрент" зафиксировали прирост всего на 30%. К моменту завершения сезона в городе насчитывалось 45 тысяч таких устройств.

Летом текущего года власти Санкт-Петербурга вводили временные ограничения на использование средств индивидуальной мобильности в некоторых районах во время проведения массовых мероприятий. С начала августа в центральных районах города — Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском — вступил в силу запрет на парковку самокатов. Вследствие введенных правил в городе увеличился поток поездок в спальные районы.

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Фото: Piter.TV