Петербуржцы оценили запрет парковки СИМ в центре Петербурга

Летом правительство Петербурга ввело запрет на парковку электросамокатов в центральной части города.

Летом правительство Петербурга ввело запрет на парковку электросамокатов в центральной части города. Чтобы узнать мнение горожан о нововведении, издание "Петербургский дневник" провело опрос среди жителей Северной столицы.

IT-специалист Александр Полонский заметил, что после введения запрета передвигаться пешком по центру города стало значительно проще. Однако он подчеркнул необходимость поиска баланса между удобством пешеходов и пользой средств индивидуальной мобильности для курьеров.

Сотрудница Социального фонда России Татьяна призналась, что иногда испытывает страх перед пользователями электросамокатов. По ее словам, внезапное появление самоката может застать врасплох, особенно при поворотах.

Студент Владислав выразил удовлетворение новыми правилами, отметив, что теперь прогулки по таким местам, как Дворцовая площадь, стали намного безопаснее. Он вспомнил, как в прошлом году приходилось сталкиваться с шумом и сигналами самокатчиков, и выразил радость, что ситуация изменилась.

Фото: Комитет по транспорту