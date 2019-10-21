Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с 81‑й годовщиной Великой Победы

Глава города и спикер парламента подчеркнули, что подвиг Поколения Победителей продолжается в делах участников специальной военной операции.

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поздравили ленинградцев-петербуржцев с 81‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В совместном обращении они назвали 9 мая 1945 года священным днём для каждого из нас, напомнив, что Красная армия, остановив нацистские полчища и опрокинув врага на родной земле, прошла пол‑Европы и подняла Знамя Победы над Берлином.

В год единства народов России, объявленный Президентом Владимиром Путиным, они особо отметили, что Великая Победа была достигнута благодаря героизму и сплочённости всего многонационального советского народа. Низкий поклон — ветеранам-фронтовикам, подпольщикам и партизанам, узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, защитникам и жителям осаждённого Ленинграда.

Градоначальники напомнили, что при поддержке Президента принят закон, по которому знак "Жителю блокадного Ленинграда" получили все, кто провёл в осаждённом городе хотя бы один день. Также утверждён проект центрального монумента нового мемориала всем участникам Ленинградской битвы на Пулковских высотах. Продолжается работа по увековечению памяти жертв геноцида советского народа.

Сегодня, по словам Беглова и Бельского, дело героев войны продолжают участники специальной военной операции. Как и добровольцы в огненном 41‑м, они встали на защиту Отечества и сражаются против вооружённого всей Европой врага.

Победа далась нашему народу неслыханно дорогой ценой. Мы обязаны бережно хранить подлинную историю Великой Отечественной, передавать детям и внукам, чтобы подвиг героев жил в веках. Сегодня их дело продолжают наши бойцы — участники специальной военной операции. Как и добровольцы в огненном 41-м, они встали на защиту Отечества и сражаются против вооружённого всей Европой врага. Против тех, кто вновь пытается отравить мир идеями национального превосходства и мечтает о разгроме России. Но мы и сегодня знаем, что наше дело правое, и победа обязательно будет за нами. Александр Беглов и Александр Бельский, губернатор Санкт-Петербурга и председатель Заксобрания

В завершение они пожелали ветеранам и всем жителям Петербурга крепкого здоровья, долголетия, любви близких и мирного неба над головой.

