Рождественская служба в храмах Петербурга собрала множество верующих

Ночная служба на Рождество прошла при большом наплыве прихожан.

В петербургских храмах в ночь на 7 января состоялись рождественские богослужения, которые традиционно прошли при большом количестве верующих. Рождественское богослужение в православных храмах совершается ночью.

В рождественскую ночь в храме собралось значительное число прихожан. Часть людей не смогла разместиться в основном зале, поэтому находилась в притворе. Во время службы было зачитано рождественское послание митрополита Санкт-Петербургского, Ладожского Варсонофия, послание патриарха. Верующим напомнили о необходимости участия в церковной жизни, помощи нуждающимся.

