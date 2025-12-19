  1. Главная
Рождественская служба в храмах Петербурга собрала множество верующих
Сегодня, 11:00
Ночная служба на Рождество прошла при большом наплыве прихожан.

В петербургских храмах в ночь на 7 января состоялись рождественские богослужения, которые традиционно прошли при большом количестве верующих. Рождественское богослужение в православных храмах совершается ночью.  

В рождественскую ночь в храме собралось значительное число прихожан. Часть людей не смогла разместиться в основном зале, поэтому находилась в притворе. Во время службы было зачитано рождественское послание митрополита Санкт-Петербургского, Ладожского Варсонофия, послание патриарха. Верующим напомнили о необходимости участия в церковной жизни, помощи нуждающимся.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове отреставрируют Андреевский собор. Будет рассмотрен вопрос о возвращении исторического облика собора. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

