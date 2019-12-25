В Петербурге решили восстановить храм Спаса-на-Водах на Ново-Адмиралтейском острове

Возродить святыню планируют на частные пожертвования при застройке территории бывших верфей.

В Северной столице может быть воссоздан храм, имеющий важное историческое и мемориальное значение. Речь идет о церкви Спаса-на-Водах, которая находилась на Ново-Адмиралтейском острове и была разрушена в начале 30-х годов прошлого века.

Как сообщили в пресс-службе банка ВТБ, выступающего инвестором развития этой территории, решение о возрождении святыни уже принято. Храм-памятник, возведенный в 1911 году в честь моряков, павших в Цусимском сражении, будет восстановлен на средства частных благотворителей. Ему отводится роль духовного центра формирующегося на острове современного квартала.

В настоящий момент концепция застройки территории, где ранее располагались верфи, находится в стадии проработки. Конкретные сроки реализации проекта пока не определены.