На Васильевском острове отреставрируют Андреевский собор

Планируется ремонт фасадов, звонницы, крыши, куполов и фундаментов.

В Петербурге стартовала разработка проекта реставрации Андреевского собора на 6-й линии В. О. Об этом рассказали в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 22 мая.

Планируется ремонт фасадов, звонницы, крыши, куполов и фундаментов. Храм основали еще в Петровские времена: деревянную церковь заложили в 1729 году, каменный собор – в 1764 году. Боковые приделы пристроил Николай Гребенка в 1848-1850 годах, ограда и часовня созданы Александром Кракау в 1878-1879 годах.

Специалисты установили, что купол основного объема, главки и шатер были позолоченными, в верхнем ярусе фонарика и восьмериках главок располагались оконные заполнения. Будет рассмотрен вопрос о возвращении исторического облика собора.

Сейчас на фасадах есть следы намоканий, трещины и утраты штукатурного слоя. А цоколь имеет сколы и следы биопоражений, деревянные двери рассохлись и утратили отделочный слой.

Ранее на Piter.TV: в Эрмитаже показали отреставрированные картины Поля Гогена.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга