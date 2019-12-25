В Эрмитаже показали отреставрированные картины Поля Гогена

Специалисты Лаборатории научной реставрации станковой живописи разработали уникальные методы реставрации.

В Главном штабе Эрмитажа в Петербурге представили отреставрированные картины Поля Гогена – "Три таитянки на желтом фоне" и "Пейзаж с козами". Об этом рассказали в учреждении.

Автор экспериментировал с материалами, каждая его работа "островного периода" индивидуальна. Это усложняет изучение и сохранение полотен. Специалисты Лаборатории научной реставрации станковой живописи разработали уникальные методы реставрации. Так, получилось удалить поверхностный слой реставрационного лака и загрязнения, укрепить структуру произведений и восполнить утраты. Картины вернулись на свои места в постоянной экспозиции.

Технико-технологические исследования проведены К. Б. Калининой, В. А. Коробовым, А. В. Цветковым, С. В. Хавриным.

Ранее на Piter.TV: в Петергофе завершается реставрация фасадов собора Петра и Павла.

Фото: пресс-служба Эрмитажа (Андрей Теребенин)