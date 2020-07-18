В Петергофе завершается реставрация фасадов собора Петра и Павла

Полностью завершены работы на западном фасаде.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о переходе к заключительному этапу восстановления фасадов храма Петра и Павла в Петергофе. Полное завершение масштабных реставрационных работ запланировано на 2026 год.

В настоящее время специалисты проводят инъектирование трещин, восстанавливают керамические изразцы и декор из лекального кирпича светлых и терракотовых оттенков. Как подчеркнул градоначальник, возвращение исторического облика храма является важнейшей задачей для культурной столицы.

За годы работ реставраторы уже устранили аварийность несущих конструкций, привели в порядок кровлю, центральную главу и четыре малые главки, покрыли кресты сусальным золотом. Особое внимание было уделено колокольне с уникальной шатровой крышей "в шашечку" и часовне у западного фасада, где использовалось 66 видов специального облицовочного кирпича.

Ранее Piter.TV сообщал, что петергофскую усадьбу XIX века выставят на торги за 93 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга