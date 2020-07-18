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Во Франции загорелся кафедральный собор святого Петра и Павла

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На месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Нанте загорелся кафедральный собор святого Петра и Павла. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на операционный пожарный и спасательный центр.

Пожар начался около 7:30 по местному времени (8:30 мск). Причины возгорания в настоящий момент неизвестны. На месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин. 

Отметим, что собор святого Петра и Павла в Нанте одна из крупнейших готических церквей во Франции. 

Ранее мы сообщали о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.

Видео:YT / Franceat

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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