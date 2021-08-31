Петербургский музей представил экспозицию о Сергее Дягилеве

Временная выставка включает редкие архивные материалы и скульптурные композиции.

Экспозиция включает архивные документы и скульптурные изображения выдающегося импресарио. В Государственном музее политической истории России начала работу временная выставка, посвященная Сергею Дягилеву.

Как передает ТАСС, экспозиция "Сам Дягилев" представляет вниманию публики редкие архивные материалы, фотографии, театральные афиши и видеозаписи балетных постановок. Значительную часть выставки занимает коллекция скульптурных портретов работы Марии Третьяковой, созданных в период с 2003 по 2017 год.

Экспозиция будет доступна для посещения до 31 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге состоится концерт с симфоническим оркестром к юбилею Владимира Спивакова.

Фото: wikipedia.org