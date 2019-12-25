В Петербурге состоится концерт с симфоническим оркестром к юбилею Владимира Спивакова

В роли солиста выступит известный пианист, народный артист России Денис Мацуев.

Владимир Спиваков снова выступит в составе заслуженного коллектива России — Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии после 30-летнего перерыва. Этот концерт посвящен юбилею маэстро. В роли солиста выступит известный пианист, народный артист России Денис Мацуев.

Пресс-служба филармонии напомнила, что музыкальное сотрудничество Владимира Спивакова с оркестром началось более 60 лет назад. Его дебют в большом зале филармонии состоялся в мае 1961 года, когда он сыграл произведение Сен-Санса под фортепиано. Первое выступление с оркестром состоялось в марте 1972 года, где он исполнил концерт Чайковского вместе с дирижёром Марисом Янсоном.

В 1982 году Спиваков дебютировал с камерным оркестром "Виртуозы Москвы", а позднее выступал с Национальным филармоническим оркестром России. Однако за пультом Академического симфонического оркестра филармонии он выходил всего два раза, оба выступления проходили в начале 90-х годов.

Теперь Спиваков и Мацуев вновь появятся на сцене Большого зала филармонии в рамках XXIV Международного Зимнего фестиваля "Площадь Искусств". В программе концерта включены произведения Сергея Рахманинова, в частности Симфонические танцы и Третий фортепианный концерт.