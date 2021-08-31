В Петербурге стартовал XV Фестиваль "Дягилев. Постскриптум"

Одно из крупнейших культурных событий города пройдет с 6 ноября по 12 декабря.

В Санкт-Петербурге стартовал XV Международный фестиваль искусств "Дягилев. Постскриптум". Мероприятия культурного форума, который продолжает традицию дягилевских "Русских сезонов", будут проходить на площадках города более месяца – до 12 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Открывает фестиваль постановка "Отель" китайской труппы "Студия Ли Син" под руководством хореографов Ли Син и Ли Чжао. Со вступительным словом к участникам, гостям и организаторам форума обратился губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Петербурге ежегодно проводится много ярких культурных форумов. "Дягилев P.S." – один из самых масштабных и популярных. Он представляет знаковые, новаторские проекты. Поддержка культуры – один из десяти приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Организуя такие фестивали, мы подтверждаем и закрепляем статус культурной столицы – центра не только классического, но и современного искусства. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В честь 150-летия со дня рождения Всеволода Мейерхольда организаторы форума посвятили часть программы форума творчеству и наследию театрального режиссера. Так, 8 ноября в петербургской филармонии имени Шостаковича пройдет концерт "Музыкальный мир Мейерхольда". А 21 числа в здании Музея театрального и музыкального искусства состоится открытие выставки "Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда". С остальной программой фестиваля можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте форума.

Также с 8 по 17 ноября на площадках Петербурга пройдет XI Фестиваль кино Швейцарии.

Фото: Дягилев. Постскриптум