В Петербурге состоится 11 Фестиваль швейцарского кино

Показы пройдут с 8 по 17 ноября на пяти площадках города.

С 8 по 17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 11 Фестиваль кино Швейцарии. Показы фильмов пройдут на пяти городских площадках, в числе которых – "Ленфильм", медиатека Французского института, Институт русской литературы, филиал РАН и арт-пространство "Союз печатников". Об этом рассказали на портале "Культура Петербурга".

Открытие фестиваля состоится на "Ленфильме" – там можно будет посмотреть несколько лент из программы "Новое швейцарское кино". Во Французском институте с 11 по 14 ноября в рамках "Ретроспективы Клода Горетта" будут показывать картины 95-летнего юбиляра. Следующий фестивальный блок – "Российско-швейцарские связи: история, литература, наука" – пройдет на территории Института русской литературы и в филиале РАН. В рамках данной программы пройдет лекция о Набокове и показ документальной ленты о писателе.

На закрытие фестиваля придется "традиционная коллаборация". В "Союзе печатников" слушатели смогут послушать лекцию о швейцарском пасторе и литераторе Иеремии Готхельфе. Там же представят новое издание рассказов "Пляска смерти", а также покажут экранизацию новеллы "Черный паук".

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Фото: киноклуб "Синемафия"