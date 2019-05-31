Хранители Петербурга: открытие старинного камерного зала в Екатерининском собрании

В новом выпуске хранителей Петербурга мы расскажем о здании Екатерининского собрания. Почти на 100 лет оно потеряло связь с культурой и искусством.

Здание первого Екатерининского собрания построили в 1906 году по проекту архитектора Оскара Мунца. До 1922 года Екатерининское собрание было местом притяжения для поклонников искусства. Здесь размещался театр пародий "Кривое зеркало", театр "Стиль", выступал Шаляпин, и создавалась программа первых "Русских сезонов". Здесь же в разные годы выступали немецкая труппа и театр Сусловой и Кроповницкого.

Только 2015 году Екатерининское собрание передали под руководство государственной концертной организации "Петербург-Концерт". Это событие стало новым витком развития культурной деятельности в стенах здания.

В 2015 году мы стали владеть этим зданием – город дал нам такую возможность. И здесь находились несколько комитетов и других организаций, которые работали здесь до нас, но поскольку это всё-таки исторически концертная площадка всю жизнь, многие комитеты выехали в Невскую ратушу, это стало возможным. Освободились ряд помещений, которые мы использовали и репетиционные, и могли начать по освобождению этих помещений. В данном концертном зале, занимал один из комитетов этот зал, и когда они выехали, мы привели его в порядок, начали постепенно приводить в порядок с тем, чтобы, действительно начать здесь концертную деятельность и восстановить историческую справедливость Екатерина Анатольевна, директор "Петербург-Концерт"

Первым шагом для восстановления исторической справедливости стало открытие Камерного концертного зала на 200 мест

Мы здесь сделали и поставили функциональную очень сцену, которая может трансформироваться, убираться полностью. Она ни как не задевает на сегодняшний момент ни стены, ни потолки и ни как их не портит. Звуковое, световое оборудование, возможность устраивать здесь совершенно разные мероприятия, конференции, встречи, концерты любого формата. Возможность сегодня даже этого небольшого камерного зала – колоссальна Екатерина Анатольевна, директор "Петербург-Концерт"

Залы, где раньше выступал Шаляпин, Павлова и другие известные представители русской культуры были недоступны для нескольких поколений петербуржцев. И вот, с мая 2019 года в стенах собрания снова зазвучала музыка. А первые постановки на Камерной сцене петербуржцы увидели в исполнении музыкально-драматического театра "АРТ", который начал активную подготовку программы на лето.



То, что открылась эта новая сцена это действительно большой праздник не только для нас, но, я надеюсь, и для зрителей, которые сюда будут приходить. Открыли мы недавно – была ночь музеев, и мы уже здесь отработали с 6 вечера до 12. Это было первое открытие за последние 100 лет практически. Сейчас мы готовим новые постановки, спектакли, концертные программы, которые будут идти на этой сцене. Возвращение сюда театральных, музыкальных, концертных программ, мне кажется, это очень правильно, потому что это историческое место именно театрально-музыкально-концертное Александр Исаков, главный режиссер "Петербург-Концерт"

Главным украшением Екатерининского собрания стал петербургский камерный хор под руководством Николая Корнева. Переезд в историческое здание подарил коллективу возможность реализовывать масштабные проекты. Сейчас хор активно работает над созданием аудио антологии русской хоровой музыки.



Очень много лет мы репетировали на Фонтанке в помещении, которое не приспособлено к репетициям. Маленькая небольшая комната, нас 40 человек. Это уже само по себе неудобно. Писали мы в другом месте, на студии звукозаписи. Сейчас вот мы попробовали, и оказалось, что мы можем здесь и репетировать, и записывать то, что отрепетировано для антологии Николай Корнев, руководитель петербургского камерного хора



У здания Екатерининского собрания богатая история и такое же богатое будущее. В ближайшем будущем Петербург-Концерт планирует восстановить большой исторический зал на 1000 мест.

Конечно мы с нетерпением все ждем реставрационных работ в большом зале. Вот это будет действительно событие для города, потому что зал великолепный. Даже в сохранившемся сейчас виде он великолепен по акустике, по объему и по всем абсолютно параметрам. Это конечно будет украшением всей концертной жизни города, безусловно Николай Корнев, руководитель петербургского камерного хора

Видео, фото: Piter.TV