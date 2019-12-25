"Русские сезоны" возвращаются в Бельгию

В прошлом году фестиваль должен был пройти в трех странах: Франции, Бельгии и Люксембурге, но его перенесли из-за коронавируса.

Международный культурный проект "Русские сезоны" возобновляет гастроли: со 2 по 5 сентября 2021 года для зрителей выступит хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Об этом сообщили организаторы.

Напомним, "Русские сезоны" являются уникальным проектом, который открывает новые возможности для интернационального диалога и показывает, как культура выступает истинным послом мира. Проект возрождает созданную более ста лет назад Сергеем Дягилевым традицию представления мировой публике лучшего из культурного достояния России.

Так, в 2017 году в Японии прошло 238 мероприятий в 100 городах, в следующем году в Италии прошло 310 мероприятий в 74 городах, в 2019 году проект приехал в Германию, где прошло 473 мероприятия. Всего за время существования проект "Русские сезоны" покорил более 13 миллионов зрителей.

Из-за коронавируса "Русские сезоны" не смогли посетить Францию, Бельгию и Люксембург. Гастроли возобновят уже в этом сентябре. Программа, которую представит коллектив, проработана до мельчайших деталей и включает исполнение русской духовной музыки, произведения композиторов Г. В. Свиридова, С. В. Рахманинова, Д. С. Бортнянского, П. Г. Чеснокова, А. А. Архангельского, С. Мокраняца.

Мир начинает восстанавливаться и адаптируется под современные реалии. Надеюсь, что несмотря на тяжелые для путешествий условия нам удастся реализовать все намеченные планы. Я рад, что у нас снова появилась возможность вживую выступать за рубежом. Алексей Лебедев, директор "Русских сезонов"

Также отметим, что проект запустил онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons, обеспечивающи доступ к культурному контенту России. Все трансляции сопровождаются субтитрами на французский или английский языки.

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Фото: предоставлено пресс-службой проекта