Писатель Ласкин рассказал, каким был Сергей Дягилев

Его путь к исследованию творчества Дягилева начался ещё в студенчестве, когда он работал над дипломом о спектакле "Три сестры" режиссёра Немировича-Данченко 1940 года.

Фетиваль "Дягилев. P.S.", посвященный творчеству Сергея Дягилева, начался в Петербурге. Писатель, профессор РГИСИ Александр Ласкин поделился с "Петербургским дневником" воспоминаниями о том, как он первым начал популяризировать имя знаменитого театрального деятеля.

Из всех изученных Ласкиным персонажей особое место занимает фигура Дягилева, изучению биографии которого он посвятил многие десятилетия. Его путь к исследованию творчества Дягилева начался ещё в студенчестве, когда он работал над дипломом о спектакле "Три сестры" режиссёра Немировича-Данченко 1940 года. Оформлением спектакля занимался художник Владимир Дмитриев, а Юрию Слонимскому, другу Дмитриева и известному балетному критику, Ласкин представил свою дипломную работу. После прочтения работы Слонимский посоветовал молодому театроведу обратить внимание на творчество Дягилева, который на тот момент не пользовался особым вниманием общественности.

Таким образом, подсказка Юрия Слонимского оказала огромное влияние на судьбу Ласкина. Благодаря ей он смог изучить личную сторону жизни Дягилева, воспользовавшись материалами семейного архива. Основываясь на полученных данных, Ласкин создал документальный роман "Неизвестные Дягилевы", впервые опубликованный в 1994 году и многократно переизданный позже.

Сергей Дягилев настолько увлек Ласкина, что он продолжил своё исследование, подготовив обширную выставку в музее-квартире поэта Александра Пушкина. Затем последовало создание каталога выставки, в котором участвовали известные художники и литераторы. Спустя некоторое время Ласкин выпустил новую книгу "Дягилев и...", содержащую документальные рассказы о жизни и творчестве Дягилева, а также повествование о друзьях писателя, с которыми его познакомил сам Дягилев.

Одним из важнейших достижений Ласкина стало защитанная в 2003 году докторская диссертация, посвящённая творчеству Дягилева. Таким образом, вся научная карьера и творческие успехи Александра Ласкина неразрывно связаны с именем великого реформатора русского искусства Сергея Дягилева.

Фото: Telegram / Дягилев P.S. (Михаил Вильчук)