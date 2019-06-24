Экспонаты для музея присылают из всех городов.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что петербургскому музею "Курска" в 134-й школе подарили "курский" флаг. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Известно, что экспонаты присылают из всех городов России. Кроме того, ученики 134-й школы в Северной столице собрали 118 папок, посвященных членам экипажа. Школьники подшивают в них фотографии и рассказы о подводниках. Среди ценных экспонатов в музее есть крестик мичмана Сергея Грязных и фотография жены и дочери капитан-лейтенанта Сергея Логинова. Также имеется связка проржавевших ключей мичмана Якова Самоварова и плафон от светильника, который располагался в 9-м отсеке.

Отмечается, что музей появился 10 лет назад.

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Фото:gallery.world