Начальник Генштаба отметил успехи группировки "Курск"

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки по уничтожению противника на территории Курской области.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Курск". Об этом сообщили в Минобороны.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки по уничтожению противника на территории Курской области. Он заслушал доклады командующего группировкой и командиров соединений о текущей обстановке и ходе выполнения боевых задач. Также начальник Генштаба вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при выполнении задач.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России