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Начальник Генштаба отметил успехи группировки "Курск"

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Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки по уничтожению противника на территории Курской области.

Начальник Генерального штаба  ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Курск". Об этом сообщили в Минобороны.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки по уничтожению противника на территории Курской области. Он заслушал доклады командующего группировкой и командиров соединений о текущей обстановке и ходе выполнения боевых задач. Также начальник Генштаба вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при выполнении задач.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России

Теги: валерий герасимов, генеральный штаб вооруженных сил россии, курск, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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