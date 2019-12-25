Летчики ЗВО отработали тактику вертолетных засад в Ленобласти

Вертолеты перелетали на необорудованные взлетно-посадочные площадки.

В минувший вторник, 11 августа, летчики отработали тактику вертолетных засад в Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Известно, что вертолеты перелетали на необорудованные взлетно-посадочные площадки. Таким образом технику удалось посадить в лесу. Также новобранцы учились маскировать авиатехнику. Кроме того, была отработана тактика высадки штурмовых групп.

В ведомстве отметили, что тактика вертолетных засад позволяет внезапно атаковывать противника.

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Фото:пресс-служба ЗВО