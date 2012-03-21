Горемыкин вручил награды военнослужащим ЗВО в зоне спецоперации

Торжественная церемония состоялась вблизи передовой линии фронта.

Заместитель российского министра по обороне Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим из Западного военного округа, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы профильного ведомства. начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковник поблагодарил бойцов на службу Родине. Он заметил, что видит перед собой настоящих защитников Отечества, пожелал им здоровья и успехов.

Вы - гордость вооруженных сил, гордость страны. Вы молодцы. Виктор Горемыкин, генерал-полковник ВС РФ

Известно, что награды были вручены танкистам, артиллеристам, разведчикам и штурмовикам, в том числе мобилизованным россиянам, проявившим в ходе СВО мужество, героизм и отвагу. Награды вручались военнослужащим недалеко от передовой линии для того, чтобы солдаты и офицеры могли оперативно вернуться к выполнению задач.

Группировка "Центр" отразила четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России