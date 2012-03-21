Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Петровское на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Противники лишились свыше 120 человек личного состава. Около Торского участка поражены штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял более 120 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Петровское. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Во время контрбатарейной борьбы бойцы вскрыли и подавили около 15 расчетов полевой артиллерии, две боевых машин мехоты и САУ "Акация".

Российский кочующий танк Т-80 уничтожил украинских боевиков в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России