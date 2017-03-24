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Российский кочующий танк Т-80 уничтожил украинских боевиков в зоне СВО

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В МО РФ рассказали о задачах экипажа техники на краснолиманском направлении.

Российское министерство по обороне 27 октября опубликовало кадры боевой работы экипажей кочующих танков Т-80 гвардейской танковой дивизии при Центральном военном округе. Известно, что военнослужащие ликвидируют личный состав Вооруженных сил Украины с закрытых огневых позиций на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты заметили, что отечественный танк совершает скоростной марш к огневым позициям для поражения выявленных целей стрельбой по навесной траектории. Далее, после стрельбы, машина покидает позицию и отправляется в следующий район действий. При этом ВСУ обнаруживают себя ответным огнем, сигнал которого пилингуется средствами артиллерийской или технической разведки.

Т-80 — один из самых прицельных комплексов, он очень точный. Это самый быстрый танк, который есть. Работает великолепно, наводится точно. В боевые дежурства выезжает столько танков, сколько нужно. Дежурим сутками, меняемся, работаем столько, сколько требуется.

наводчик с позывным "Бык"

Российские танкисты оценили высокую точность гладкоствольной 125-миллиметровой 2А46 пушки, которая позволяет военнослужащим с высокой эффективностью поражать цели на СВО.

Бойцы группировки "Запад" отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: краснолиманское направление, минобороны, сво, танк т-80
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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