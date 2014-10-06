Бойцы группировки "Запад" отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении

Бойцы "Западной" группировки российских Вооруженных сил Купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отбили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Боевые задачи выполнялись при поддержке артиллерии и авиации,
В ходе боевых действий отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах Сергеевки, Тимковки и Синьковки.
Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"
Дополнительно экипажи отечественных истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили авиационные удары по пунктам временной дислокации, скоплениям оружия и техники подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ, размещенных в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки. В рамках контрбатарейной борьбы ликвидированы 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и два минометных расчета в районах Петропавловки, Синьковки и Степовой Новоселовки. Противник лишился до 225 человек личного состава, танка Т-72, одну боевую бронированную машину "Козак" и одного пикапа.
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Фото и видео: Минобороны России
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